فاو: ارتفاع تكلفة النمط الغذائي الصحي في البلدان خلال فترة جائحة كورونا

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، إن تكلفة النمط الغذائي الصحي ارتفعت على مستوى العالم بنسبة 4.3% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وبنسبة 6.7% مقارنة بمستويات ماقبل جائحة كورونا في عام 2019، واصابت هذه الطفرة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أكثر من البلدان المرتفعة الدخل.

وتابعت المنظمة في تقرير لها، حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه في عام 2021، بلغ متوسط تكلفة النمط الغذائي الصحي على مستوى العالم 3.66 دولارات مقومة على اساس تعادل القوة الشرائية للفرد الواحد في اليوم، وكانت التكلفة أعلى في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مقارنة بآسيا، وافريقيا، وامريكا الشمالية وأوروبا و أوسيانيا.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، إلى أنه لم يتمكن أكثر من 3.1 مليار شخص في العالم أي 42% من تحمل تكلفة نمط غذائي صحي في عام 2021 ويمثل ذلك زيادة قدرها 134 شخص مقارنة بعام 2019 قبل تفشي الجائحة.

في حين أن آسيا كان لديها أكبر عدد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تحمل تكلفة نمط غذائي صحي (1.9 مليارات) في عام 2021، وابلغت أفريقيا عن اعلى نسبة من السكان الذين لم يتمكنوا من تحمل التكلفة مقارنة بآسيا واكريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوسيانيا وأمريكا الشمالية واوروبا.

ويظهر التحليل الوارد في تقرير هذا العام أن ما يقرب من 3.2 مليار شخص في جميع انحاء العالم لم يكونوا قادرين على تحمل تكلفة نمط غذئي صحي في عام 2020، وشهد عام 2021 تحسنًا طفيفًا، وارتفعت تكلفة النمط الغذائي الصحي على مستوى العالم بنسبة 6.7% في الفترة بين 2019 و 2021، وسجلت زيادة ملحوظة في عام واحد بلغت 4.3% في عام 2021، وازدادت التكلفة بأكثر من 5% في الفترة بين عامي 2020 و 2021 في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي واوسيانيا ولكن بشكل هامشي فقط في امريكا الشمالية واوروبا.