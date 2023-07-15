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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نسمة محجوب ومدحت صالح نجوم فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية

مدحت صالح
مدحت صالح

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة الإسكندرية والذى يأتى ضمن برنامجها الفني خلال فترة الصيف ويبدأ فى الثامنة والنصف مساء الاربعاء 19 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

الموسيقى العربية تفتتح فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على مسرح سيد درويش

يحيى الليلة الاولى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اجمل اعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ، فيروز ، صباح ، محمد رشدي ، وردة ، ام كلثوم وغيرهم .. يؤديها رحاب عمر ، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي ، مؤمن خليل ، كنزي.

جدير بالذكر ان فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية تبدأ مساء الأربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " وتضم أشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار اربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها .

الأوبرا المصرية الإسكندرية الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المهرجان الصيفي الموسيقى العربية النجم مدحت صالح

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