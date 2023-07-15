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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التنمية الصناعية تبحث طلبا لانتاج أخشاب الـ HDF باستثمارات أمريكية

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم مع وفد شركة امريكية لبحث طلب الشركة لاقامة مصنع لانتاج الارضيات وأخشاب الـ HDF على مساحة تقديرية 35 الف م2، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 5 مليون دولار، وذلك  بحضور السيد نجيب نمور (من اصل لبنانى) رئيس شركة نمور للارضيات  والمهندس اشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة.

بحسب بيان صادر عن الهيئىة اليوم السبت ، أوضح عبد الكريم ان مصر تمتلك مقومات وفرصا استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار والاستفادة من حزمة التيسيرات غير المسبوقة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي ، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والاجرائية التي تمت خلال الفترة الماضية والتي شكلت طفرة في مناخ الاستثمار في البلاد لاسيما مع المشروعات الكبرى في البنية التحتية والتطوير الكبير الذي شهدته مصر في شبكات المرافق من طرق ومياه وصرف.

وأضاف عبد الكريم ان مصر تمتلك عددا من الاتفاقيات التجارية مع العديد من دول العالم مما جعلها منفذا محوريا لاسواق تقدر بـ ٢ مليار نسمة وتمثل قاعدة صناعية إقليمية لتلك الاسواق ، وذلك بجانب توفر الايدي العاملة، لافتا الى ان الهيئة لن تتوانى عن تقديم كافة التيسيرات والدعم لبدء استثمارات الشركة بمصر في أسرع وقت.

من جهته، صرح نجيب نمور رئيس الشركة بأن فرص نجاح استثمارات الشركة كبيرة في ظل المناخ الاستثماري الجيد و المواتي الذي تتمتع به مصر حاليا، موضحًا أن المصنع سيقام على أعلى المعايير التكنولوجية لتصنيع منتجات أخشاب ال HDF بأنواعه مثل ال SPC المقاوم للماء وغيره من المنتجات ، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطة كبيرة في التوسعات المستقبلية حال انشاء المصنع مؤكدا ان الشركة  تنوي تصدير انتاجها للخارج وخاصة للسوق الامريكية.

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