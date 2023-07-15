برلماني: مشاركة السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي إضافة للعمل المشترك

أكد أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية، أن العلاقات المصرية الإفريقية شهدت نقلة كبيرة وغير مسبوقة طوال عهد الرئيس السيسي فلأول مرة، تقوم مصر بتعزيز علاقاتها مع القارة السمراء سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا بمثل الصورة الموجودة عليها الآن.

ونوَّه “الصيرفي” في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بتوجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، ويعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت رئاسة مصر عام 2019.

وقال عضو مجلس الشيوخ: "إن مصر رائدة في العمل على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مختلف دول قارة أفريقيا، ودفع التجارة البينية." ولافتاً إلى الأهمية الشديدة للقمة، حيثُ من المقرر أن يلقى السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، وكذلك بصفتها مصر الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.

واختتم الصيرفي بأن مشاركة الرئيس في قمة نيروبي إضافة للعمل الأفريقي المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين مختلف الدول المشاركة فيها. وشدد على أن مصر هي أكبر مدافع عن حق أفريقيا في التنمية والتصدي للتغيرات المناخية وإسقاط الديون ومساعدتها على الانطلاق.