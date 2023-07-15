"قومي الإعاقة" ينظم المعرض السادس للمنتجات بنادي طلائع الأسطول في الإسكندرية

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المعرض السادس لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي طلائع الأسطول بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ يوليو الجاري، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والفريق ا.ح/ أشرف إبراهيم عطوه قائد القوات البحرية، والعقيد حسن مدير المركز الرياضي، إلى جانب عدد من قيادات القوات البحرية.

وضم المعرض منتجات مُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة منها المنتجات الجلدية والمشغولات اليدوية والملابس والتريكو والمفروشات والاكسسوارات، وشارك في عرض هذه المنتجات عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.