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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أيمن أبو العلا: التوسع في إنشاء كليات الطب وزيادة أعداد الخريجين سيحقق التوازن في عدد الأطباء

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشكلة العجز في عدد الأطباء في مصر، الناتجة عن عدد من الأسباب لا بد من مواجهتها.

ودعا أبو العلا في تصريحات له اليوم، إلى أن تحقيق ذلك يتطلب التوسع في إنشاء كليات الطب البشرى، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب وذلك من خلال النزول بتنسيق كليات الطب البشرى بهدف زيادة اعداد الطلاب الملاحقين بها.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إلى أهمية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى اقر مجلس النواب القانون المنظم لعمله، مؤخرا، في المساهمة في إنشاء كليات الطب البشري والتمريض ضمن المشروعات التنموية التي يستهدفها في قطاع التعليم، مضيفا، بأن مثل تلك المشروعات في قطاعات التعليم لاتقل أهمية عن أي مشروع تنموى، يستهدف تحقيق التنمية بالبلاد ومساعدة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة لهم.

واقترح ان يكون في هذه الكليات الاهلية دراسات عليا لمده سنتين لمعادله الراغبين من خريجي الصيدلة وطب الاسنان حديثي التخرج للحصول علي بكالوريوس الطب البشري.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، ان التوسع في إنشاء كليات الطب، وزيادة أعداد الخريجين من الأطباء، سيحقق التوازن فى عدد الأطباء.

ايمن ابو العلا حزب الإصلاح والتنمية لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب كليات الطب الأطباء

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