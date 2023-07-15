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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسام راضى أمام «الشيوخ الإيطالى»: مصر نجحت فى منع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي خلال الجلسة

ألقى السفير بسام راضي، سفير مصر لدى روما، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، كلمة شارحة لجهود مصر الناجحة منذ عام 2016 في منع أى حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلها. 

وأكد أن من يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية بل يخرج من دول أخرى مجاورة بشكل غير شرعي.

وشدد السفير المصري على أن حل مشكلة الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو من خلال التعامل الأمني، بل يتناول علاج أساس المشكلة، الأمر الذي يتوجب معه على أوروبا أن تقوم بدراسة جادة لإقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة في إفريقيا، خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الدول الإفريقية كالطرق الدولية، وخطوط السكك الحديدية، والخطوط الملاحية، والتى ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة إفريقيا، وتوفر فرص عمل بما يسهم في تقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية.

السفير بسام راضي خلال الجلسة

ونوه السفير راضي إلى أن أوروبا لديها فرص استثمار كبرى في مصر وإفريقيا عن طريق تشغيل كبرى شركاتها في مشروعات بنية تحتية تؤسس لتنمية واعدة، وتضمن زيادة فرص العمالة، وتتيح للمؤسسات الأوروبية الصناعية الحصول على عوائد كبيرة جداً من تنفيذ هذه المشروعات، وذلك في إطار شراكة win-win لأوروبا وإفريقيا. 

وأوضح أن إيطاليا دولة ذات تاريخ عريق ومؤسسة للاتحاد الأوروبي، وعظيمة بإسهاماتها الحضارية للعالم والإنسانية جمعاء في جميع المجالات، وهى قادرة تماماً على قيادة عملية تنموية شاملة في إفريقيا.

وأكد السفير بسام راضى: إن مصر تستضيف نحو 9 ملايين نسمة من جنسيات مختلفة، نسميهم في مصر بالضيوف، ولا يعيشون في معسكرات لاجئين، ولكن يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية من عمل، وتجارة، وتنقل، وتملك بجانب إخوانهم المصريين، وإن تلك هى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من منطلق إنساني وأخلاقي بالمقام الأول، موضحاً أن ذلك العدد ازداد في الفترة الأخيرة بسبب أحداث السودان.

السفير بسام راضي مصر إيطاليا روما الهجرة غير الشرعية

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