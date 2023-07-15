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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 7 مصابين إثر انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أُصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم  بوصلة أبو سلطان، من طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بانقلاب سيارة تحمل رقم (ف و - 7414). 

وأسفر الحادث عن 7 مصابين هم: نرجس ناير جرجس، 51 سنة، حي الزهراء مصر القديمة، كدمة شديدة بالرأس، بالإضافة إلى كدمات متفرقة بالجسم، إخلاص مرزوق برسوم، 45 سنة، حي الزهراء مصر القديمة، سحجات متفرقة بالجسم، ساندي ميلاد برسوم، 11 سنة، مصر القديمة، الإصابة كدمة بالكتف الأيسر.

كما أُصيب كل من: هاني فخري وهبة، 32 سنة، مصر القديمة، سحجة بالجبهة، مريم كامل كمال، 35 سنة، مصر القديمة، كدمة بالذراع الأيسر، سوزيت ميلاد برسوم 17 سنة، مصر القديمة، كدمة بالكتف الأيسر، مايڤن مينا فاروق، 3 سنوات، سحجة بالذراع الأيمن.

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