"راديو فرنسا": إثيوبيا تُعلق الملء الرابع لسد النهضة بعد الاتفاق على استئناف المفاوضات

حظى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي، قبل يومين، باهتمام كبير من الصحف العالمية، خاصة فيما تطرقت إليه النقاشات حول أزمة سد النهضة، وبحث إمكانية التوصل لحل بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".

وأشار تقرير لـ"راديو فرنسا الدولي" إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع أبي أحمد، على هامش قمة دول الجوار التي عُقدت بالقاهرة، الأسبوع الماضي، غير مسبوق، وأنه فتح باب التفاؤل بعد إعلان استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة.

ولفت التقرير إلى أن اجتماع الجانبين على هامش قمة دول جوار السودان غير مسبوق، لا سيما بعد فترة من النزاع حول ملف سد النهضة، والاتفاق على كسر الجمود فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، بعد سنوات من التوتر.

وأشار إلى أن اللقاء شهد الاتفاق بين الرئيس السيسي وأبي أحمد على بدء مفاوضات عاجلة لاستكمال المفاوضات بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" حتى التوصل إلى مفاوضات بشأن سد النهضة.

ونوه بأنه من المتوقع أن يتم مناقشة المرحلة الرابعة لملء السد، وهي المرحلة التي أعلنت عنها إثيوبيا نهاية شهر يونيو الماضي، لكنها عُلّقت الأسبوع الماضي؛ لإعطاء فرصة للمفاوضات.