الإثنين.. مناقشة "عميان بافيا السبعمئة" بـ"جزويت الإسكندرية"

يستضيف مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، المترجمة بسنت فؤاد لمناقشة ترجمتها لرواية "عميان بافيا السبعمئة"، تأليف الكاميرونى موت لون، والصادرة عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، وسبق وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الترجمة هذا العام 2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين المقبل.

تعد الترجمات عن الأدب الإفريقي أمرا نادرا، ويبقى أمامنا آفاق كبيرة لم نكتشفها، عند جيراننا في القارة السمراء، ففي هذه الرواية يمكننا أن نرى القارة السوداء ممثلة في الكاميرون في مواجهة الاستعمار والمرض. كما نرى الأمل وبداية حركات التمرد والاستقلال. يمكننا أن نرصد العادات والتقاليد الأفريقية، ووضع المرأة، والبيئة والثقافة. وهكذا نجد العديد من أوجه الشبه بين مصر والكاميرون، لأنهما الاثنتان داخل القارة الإفريقية، ويشتركان في الانتماء والمشاكل والحلول وإمكانيات التعاون.

بسنت عادل فؤاد؛ كاتبة ومترجمة مصرية، من مواليد عام 1984، سبق ترجمت العديد من الأعمال، ومنها رواية بعنوان "أسد الفلاندرز أو معركة الرماح الذهبية" لـ هندريك كونسينس من الفرنسية إلى العربية دار نشر صفصافة تحت الطبع.. ورواية "الأمير الصغير" لـ أنطوان دو سانت إكزوبيري من الفرنسية إلى العربية دار نشر صفصافة (معرض الكتاب 2022).

وترجمت أيضا كتاب "أخيرًا أستطيع النوم" لـ ماري كريستين كولينز، عن دار النشر بجامعة حمد بن خليفة، 2023، وكتاب بعنوان "نعم يمكنني الإقلاع عن التدخين" لـ سيسيل بيرتين، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر والنشر 2023، وكتاب بعنوان "رحلة الإيكيجاي.. اكتشف مهمتك في الحياة" لـ فيكتور جارسيا (كيري) وفرانسيس ميراليس من الفرنسية إلى العربية، وكتاب بعنوان "البحث والعمل بالمشاركة مع جمعية لقاء للتضامن والعمل الاجتماعي" في عام 2020، ورواية بعنوان "لغة أمي" بقلم توم لانوي من الفرنسية إلى العربية 2020، ورواية بعنوان "العمات" لـ سيريل بويس من الفرنسية إلى العربية في 2017، وكتاب بعنوان "نظرية التطور" لـ دينيس بيكان وسيدريك جريمو من الفرنسية إلى العربية، وكتاب عن اختراع العنصر المشترك بين الناس بقلم أنطونيو نيجري من الفرنسية إلى العربية 2016، وكتاب "من أجل حرية الصحافة" لـ إدوي بلينيل من الفرنسية إلى العربية 2016.