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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة "أجنبية" صدمتها سيارة بفيصل فى الجيزة

اسعاف
اسعاف

أصيبت سيدة أجنبية الجنسية صدمتها سيارة مسرعة بشارع الملك فيصل أمام العريش القادم من الجيزة اتجاه المريوطية، غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابة، بشارع الملك فيصل أمام العريش القادم من الجيزة اتجاه المريوطية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة سيدة، تحمل جنسية إحدى الدول، عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة مما تسبب في إصابتها، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتجاه المريوطية أصيبت العلاج اللازم النيابة بمديرية أمن الجيزة تلقي العلاج

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