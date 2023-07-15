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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" يواصل الصدارة بإيرادات تقترب من 95 مليون جنيه

بيت الروبى
بيت الروبى

واصل فيلم «بيت الروبي»، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، تصدره لشباك التذاكر خلال موسم عيد الأضحى المبارك، للأسبوع الرابع على التوالي منذ إطلاقه قبل العيد بأسبوع.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجمع فيلم بيت الروبي لكريم عبدالعزيز، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 2,570,607 جنيه، لتصل كل إيرادات الفيلم حتى صباح اليوم إلى 94 مليونًا و855 ألفًا و143 جنيهًا.

قصة فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وقام الملايين بالحديث عنه، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.

أبطال فيلم بيت الروبي

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي. 

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