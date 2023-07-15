"تعليم مطروح": فتح مركز لتنمية مهارات الخط العربي والرسم الزخرفي

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن تدشين وفتح مركز لتنمية مهارات الخط العربي والرسم الزخرفي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية، اعتبارا من اليوم السبت ١٥ يوليو الجاري ولمدة شهر ونصف طوال الإجازة الصيفية حتى ٣١ أغسطس المقبل، وذلك في إطار التفعيل المتواصل لخطة الأنشطة التربوية الصيفية بكافة نوعياتها.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن أنشطة المركز تشمل التدريب علي كيفية الكتابة بأنواع الخط المختلفة بطريقة صحيحة، وصقل وتنمية مهارات الكتابة، وتنظيم ورش عمل مكثفة للتدريب علي مبادئ الرسم الزخرفي والزخرفة الإسلامية، وذلك للطلاب بكافة المراحل التعليمية، مضيفا أن كافة المشاركين والمشرفين بمركز تنمية الخط العربي متطوعين ولن يتقاضوا أي مقابل مادي نظير هذا العمل.

واختتم وكيل تعليم مطروح، تصريحاته اليوم، مؤكداً على أن المديرية متواصلة في تحديث المنظومة التعليمية والقطاع الإداري واستحداث افكار جديدة يتم تنفيذها في إطار محدد ومنظم في ضوء اللوائح الوزارية المنظمة للعمل ووفق الإمكانيات المتاحة.