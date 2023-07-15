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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

6 انفجارات ضخمة في مصنع كيماويات بالولايات المتحدة الأمريكية

انفجارات ضخمة في
انفجارات ضخمة في مصنع كيماويات

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن 6 انفجارات على الأقل وقعت في مصنع "داو" للكيماويات في لويزيانا.

وقال مسؤولون في الولاية، إن "النيران اشتعلت في مجمع "داو" للكيماويات الضخم في وقت متأخر من ليلة الجمعة وشهد عدة انفجارات، مما أجبر حوالي 350 أسرة قريبة على الاحتماء بداخل منازلهم".

ووقع الانفجار في وحدة Dow's Gylcol 2، التي تتعامل مع المادة الكيميائية القوية القابلة للاشتعال والمسرطنة للغاية، أكسيد الإيثيلين، حسبما ذكر موقع "theadvocate"، الذي أشار إلى أن مسؤولي "داو" كانوا يجرون مراقبة جوية طوال فترة الحادث.

وقال المتحدث باسم مكتب شرطة وست باتون روج، لاندون غروجر، إن الطواقم ما زالت تكافح حريقا في المبنى، على الرغم من عدم الكشف عن أي تسرب كيميائي.

امريكية لويزيانا المادة الكيميائية المسرطنة الطواقم

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