علي الدين هلال: "ليس لنا مصلحة في معاداة إثيوبيا"

كشف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، عن رؤيته لاستضافة القاهرة لقمة دول جوار السودان، وأبرز نتائجها.

وقال “هلال” خلال لقائه الخاص ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن حضور كل هذه الدول للقاهرة والعمل ضمن المبادرة المصرية لأنخاء الأزمة في السودان، بمثابة تأكيد على أهمية الدور المصري في إدارة الأزمات التي تشهدها القارة السمراء.

وعن اللقاء الثنائي لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد مع الرئيس السيسي، علق:" ليس لنا مصلحة في معاداة إثيوبيا، ويجب أن نبحث عن التنمية المشتركة، ليس فقط البحث عن ماذا سنأخذ من إثيوبيا ولكن ماذا سنقدم لها".