العراق يسجل هزة أرضية فى السليمانية

أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل هزة أرضية جديدة في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الجمعة في محافظة السليمانية”، مبينة أنها "سجلت في تمام الساعة 08:56:10 مساء بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.9) درجة حيث تبعد (42) كم جنوب شرق جمجمال من محافظة السليمانية".

وأضافت أنه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا أي خسائر تذكر".