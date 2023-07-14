كراسة شروط حجز شقق الأوقاف 2023 وأماكن الوحدات السكنية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الأيام القليلة الماضية وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

كراسة شروط حجز شقق الأوقاف 2023

كانت هيئة الأوقاف المصرية، قد أعلنت منذ أيام قليلة مضت عن طرح شقق ومحلات ووحدات إدارية بالتعاون مع بنك القاهرة في عدد من المدن والمحافظات الجديدة على مستوى الجمهورية.

كراسة شروط حجز شقق الأوقاف 2023

كراسة الشروط هي كلمة السر لحجز وحدات وزارة الأوقاف التي طرحت مؤخرًا بالتعاون مع بنك القاهرة، وتتوافر كراسة الشروط في مقر الهيئة "هيئة الأوقاف" والمناطق التابع لها بجميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كراسة الشروط من فروع بنك القاهرة.

قيمة مقدم الحجز لشقق هيئة الاوقاف 2023

حددت هيئة الأوقاف المصرية مقدم حجز الوحدات السكنية التي تطرحها مؤخرًا بما يقرب من 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى 200 جنيه مصاريف إدارية.

أقساط شقق وزارة الأوقاف 2023

ويبلغ قسط شقق وزارة الأوقاف بالنسبة لمنخفضي الدخل ما بين 5 لـ 40 ألف جنيه، وذلك وفقا لمستوى الدخل، يتم الخصم من سعر الوحدة.

موعد سداد جلسة التأمين للوحدات السكنية لهيئة الأوقاف 2023

أطلق مزاد شقق وزارة الأوقاف في 10 يونيو الماضي وحتى 17 يوليو الحالي ويتم على 4 مراحل وفقًا للجدول الذي أعلنته هيئة الأوقاف في 27 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية وهذه المراحل هي:

المرحلة الأولى.. تاريخ الجلسة 10-6-2013

وتكون الجلسة على شقق مدن: “القاهرة – الجيزة – القليوبية – بورسعيد – السويس – التل الكبير – الشرقية – الفيوم - بني سويف”.

المرحلة الثانية.. تاريخ الجلسة 17-6-2013

وتكون الجلسة على شقق مدن البحر الأحمر بمناطق الغردقة وسفاجا والقصير.

المرحلة الثالثة.. تاريخ الجلسة 12-7-2013

الجلسة على شقق مدن: طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية”.

المرحلة الرابعة.. تاريخ الجلسة 17-7-2013

وتكون الجلسة على شقق مدن: "المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادي الجديد".

أماكن طرح شقق الأوقاف 2023

جاءت أماكن طرح وزارة الأوقاف 2023، في عدة أماكن بمحافظات الجمهورية وهذه المحافظات هي: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – بورسعيد – السويس – التل الكبير – الشرقية – الفيوم – بني سويف – البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا) – القصير – طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادى الجديد – قنا – الأقصر – أسوان).

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