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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جامعة بني سويف تستعد لاختبارات القدرات بكليتي الفنون التطبيقية والتربية الرياضية

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إنهاء الجامعة لكافة التجهيزات اللازمة لإجراء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي «الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية» والتي ستبدأ غدا السبت وتستمر حتى 27 يوليو الجارى.

وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، https://tansik.digital.gov.eg/application/ 

واطمأن الدكتور منصور من عمداء كليتي «الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية» على تجهيز القاعات وأماكن الانتظار التي يؤدى بها الطلاب الاختبارات، موجهًا بضرورة توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات.

اختبارات القدرات الدكتور منصور حسن الجمهورية الجديدة المجلس الأعلى للجامعات بني سويف

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