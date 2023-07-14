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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعلام مخالفات نيابة المرور

استعلام مخالفات نيابة
استعلام مخالفات نيابة المرور

استعلام مخالفات نيابة المرور يبحث عنها الكثير من سائقي السيارات بالتزامن من أسبوع العمل الجديد الذي يبدأ من الغد.

أصبحت عملية الاستعلام عن مخالفات المرور سهلة بعد أن دشنت نيابة المرور موقعًا إلكترونيًا لتمكن ملاك وقائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخصة السيارة أو القيادة برقم اللوحة والتظلم عليها وسداد قيمة المخالفة من المنزل دون الذهاب إلى مقرات نيابة المرور.

استعلام مخالفات نيابة المرور

أكدت نيابة المرور لكي يتمكن قائد السيارة من معرفة مخالفاته من الضروري إدخال الرقم القومي والهاتف الخاص بك كشرط لإظهار كل مخالفات المدونة في المرور، في الوقت الذي أشار قانون المرور على مضاعفة غرامة المخالفة في حال تكرار قائد السيارة المخالفة المرورية للمرة الثانية، خلال فترة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 

يتم الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة مجان بالخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من هذا الرابط .
  • الضغط على كلمة “بيانات المرور”، على يمين الصفحة
  • اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة
  • تسجيل رقم اللوحة الخاص بالسيارة، البدء بكتابة الأرقام ثم الحروف.
  • الضغط على كلمة إجمالي “المخالفات” لتظهر على الشاشة قيمة المخالفات المستحق دفعها الآن.

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023/2024

إجراءات التظلم على مخالفات المرور 2023

وفرت نيابة المرور خاصية تمكن قائدي السيارات من التظلم علي المخالفة وسداد قيمة المخالفة من المنزل دون الذهاب إلى مقرات نيابة المرور من خلال تلك الخطوات:

  • الدخول على الموقع الخاص بـ نيابة المرور.
  • الضغط على التظلم على المخالفة المرور، وبعدها أختار نوع التظلم سواء كان للرخصة السيارة أو القيادة.
  • تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.
  • تظهر جميع المخالفات التي تم ارتكابها قائد السيارة.
  • بعد الضغط على الموافق على شروط الخدمة الضغط على كلمة “إرسال الطلب”. ‏

تظهر على الشاشة إيصال التظلم، والرقم الخاص بالخدمة يتم الاحتفاظ به لاستخدامه في متابعة النتيجة.

يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة عبر رقم هاتفك المحمول الذي تم تسجيله.

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