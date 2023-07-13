رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023/2024

ننشر لكم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023/2024، حيث يبحث الكثير من أصحاب المركبات خلتل الفترة الحالية، عبر محركات البحث المتواجدة خاصةً «جوجل»، عن خطوات و رابط الاستعلام عن مخلفات المرور عن طريق موقع النيابة العامة.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن مخلفات المرور 2023/2024، و طريقة تقديم تظلمات و حالات يجوز فيها التصالح من مخالفات المرور.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023/2024

وفي هذا الإطار، نعرض لكم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عن طريق موقع النيابة العامة، حيث يستطيع أصحاب السيارات أو الدرجات النارية الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على رابط موقع النيابة العامة عبر الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة «الاستعلام».

الخطوة الثالثة: اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.

الخطوة الرابعة: إدخال بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها.

الخطوة الخامسة: كتابة رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.

الخطوة السادسة: الضغط على الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، وسيظهر قيمة المخالفة، ويمكنك سداد إلكترونياً ببطاقة الائتمان.

طريقة تقديم تظلمات مخالفات المرور 2023

وفي سياق متصل، يقدم موقع النيابة العامة خدمات مرورية للمواطنين تسهيلاً علي المواطن من الذهاب إليها، ومنها تقديم تظلمات مخلفات المرور وذلك من خلال إتباع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي رابط تظلمات مخالفات المرور عبر الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal.

الخطوة الثانية "2": الضغط على “مخالفات رخص المركبات” أو “مخالفات رخص القيادة” حسب نوع المخالفة الموقعة عليك.

الخطوة الثالثة "3": إدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة في حالة طلب التظلم على مخالفات رخص القيادة.

الخطوة الرابعة "4": كتابة أرقام اللوحة وحروفها في حالة تقديم التظلم على مخالفات رخصة المركبة.

الخطوة الخامسة "5": اضغط “إجمال المخالفات” وستظهر لك المخالفات الموقعة على رخصتك.

الخطوة السادسة "6": تحديد نوع المخالفة المرغوب تقديم التظلم عليها ثم الضغط على “تظلم”.



الخطوة السابعة "7": الضغط على مواقع على شروط الخدمة الظاهرة في النافذة الجديدة.

الخطوة الثامنة "8": تسجيل البيانات المطلوبة واضغط إرسال.

الخطوة التاسعة "9": ستظهر لك صورة الإيصال الخاص بالتظلم ورقم الطلب للمتابعة على النتيجة.

حالات يجوز فيها التصالح بمخالفات المرور

وفي هذا الإطار، هناك غرامات من الممكن التصالح فيها، ومنها ما يلي:

السير بدون رخصة.

تغيير لون اللوحات المعدنية.

انتهاء استلام رخصة القيادة.

تجاوز السرعة المقررة.

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

كسر إشارة الضوء.

عدم اتباع المسار المحدد للسيارة.

المشي ببطء شديد على الجسر.

التوقف المتعمد على الكوبري.

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

الوقوف في المحظور.

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

قيادة السيارة بدون حزام أمان.