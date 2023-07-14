خلال أسبوع.. “تاج” يتصدر ترند "يوتيوب" بـ7 ملايين مشاهدة

نجحت أغنية فيلم "تاج" في تصدر ترند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد أن حصدت 7 ملايين مشاهدة خلال أسبوع من عرضها على الموقع.

أغنية تاج من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وقدم خلالها تامر حسني، طريقة جديدة في غناء الراب، والقيام بحركات راقصة واستعراضات، بصحبة التيك توكر الألماني نويل روبنسون.

اقترب فيلم تاج من تحقيق 30 مليون جنيه في دور العرض المصرية، حيث حقق حتى الآن 29.403.369 جنيه، منذ طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي.

ودارت أحداث الفيلم حول حياة "تاج" و"هارون" حيث يمران بالعديد من المواقف الصعبة بعد اكتشافهما امتلاك قدرات خارقة تتسبب في وقوعهما في العديد من المشاكل.

وضم فيلم "تاج" العديد من الفنانين مع تامر حسني منهم: هالة فاخر، دينا الشربيني، المطربة ساندي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، حمد فتحي، والفيلم من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق.