كيف يمكن للصين التخفيف من المخاطر المتزايدة فى أدوات تمويل العقارات؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، اليوم الجمعة، الضوء على سوق السندات الصينية، مشيرة إلى أن الصين بحاجة إلى أسواق سندات أفضل وأعمق، حيث يمكن لإصلاحات سوق السندات الحاسمة أن تخفف من المخاطر المتزايدة في أدوات تمويل العقارات والحكومة المحلية.

وأضافت الصحيفة أنه مع ارتفاع الأسهم التكنولوجية الصينية، فإن التوترات المتصاعدة في سوق السندات البالغة 20 تريليون دولار أمريكي تخاطر بسحب البساط من تحت الاندفاع المفاجئ لمعنويات سوق الأسهم الصعودية.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين بعد أن أشار رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى تحول أكثر حدة بعيدًا عن الإجراءات الصارمة التنظيمية نحو دعم القطاع الخاص.

وبعد أيام فقط من السماح لشركة Jack Ma’s Ant Group بدفع غرامة قدرها مليار دولار أمريكي تقريبًا، قالت بكين إنها تزيد من دعمها لشركة Tencent وغيرها من المنصات التقنية الكبرى لرفع مستوى اللعبة المبتكرة في الصين.

وخلال اليومين الماضين، قال لي إن حكومة الرئيس شي جين بينج تكثف جهودها لتطبيع البيئة التنظيمية في الصين.

وقال لي إن الهدف هو خفض تكاليف الامتثال وتعزيز التنمية الصحية للصناعة، مشيرًا إلى اأنه "في رحلة بناء دولة اشتراكية حديثة، يتمتع اقتصاد المنصة بإمكانيات كبيرة".

وأخبر زعماء التكنولوجيا في الجمهور - بما في ذلك مسئولون من مجموعة علي بابا، بايت دانس مالكة TikTok ومجموعة توصيل الطعام Meituan - أن "يدفعوا لزيادة قدرتهم التنافسية الدولية ويجرؤوا على المنافسة على المسرح العالمي".

ومن جهته، قال كلفن وونج في OANDA، إنه من المرجح أن يعزز الخطاب الأخير من أعلى رجل في مجلس الدولة الصيني الروح الحيوانية الإيجابية، على المدى القصير على الأقل، ولكن الصين تواجه تهديدًا طويل المدى للمشاعر الإيجابية التي تتألق الآن على أكبر اقتصاد في آسيا، كما أن سوق السندات التي لا تزال غير جاهزة لوقت الذروة عالميًا.

وأضاف تنتشر ضغوط سوق الائتمان حيث تخلى اثنان من كبار بناة العقارات عن سداد مدفوعات سندات مجتمعة بقيمة 608 ملايين دولار، وفي الوقت نفسه تتجنب البنوك الكبرى في البر الرئيسي شراء الأوراق النقدية المحلية، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة في شنغهاي.

إن إدراج السندات الحكومية الصينية في أهم مؤشرات السندات العالمية، بما في ذلك مؤشر FTSE Russell القياسي، قد جذب موجات مد عملاقة من رأس المال في طريق الصين.

كان هذا الافتتاح بمثابة تغيير لقواعد اللعبة - حيث قدم عددًا لا يحصى من الفرص لبناء محافظ متنوعة ومرنة عبر فئات أصول جديدة لمواكبة تطور الدولة.

وعلى الرغم من ذلك، تكمن المشكلة في أن سوق السندات الصينية مدعومة باقتصاد نامٍ ذي سيولة محدودة وأدوات تحوط، وقطاع حكومي عملاق وغير شفاف، ونظام تصنيف ائتماني بدائي غالبًا ما يحجب المخاطر ويسمح بسوء تخصيص رأس المال.

على الرغم من كل وعود الصين، فإن هذا يجعلها سوقًا حذرة للمشتري في عام 2023 أكثر مما توقعه العديد من المستثمرين، قبل 10 سنوات، بعد كل شيء، تولى شي السلطة وتعهد بالسماح لقوى السوق بلعب الدور "الحاسم" في قرارات الإصلاح المالي.