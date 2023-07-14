أوسوريو يدرس الدفع بمحمد عواد فى مباراة فاركو

يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدفع بالحارس محمد عواد في مباراة فريقه أمام فاركو بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة قاسية أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة القمة التي جمعت الفريقين أمس الخميس ضمن الجولة 31 المؤجلة من مسابقة الدوري.

ويريد أوسوريو منح محمد عواد الفرصة خاصةً بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها محمد صبحي في مباراة القمة.

كما يدرس الكولومبي أيضًا، منح الفرصة للاعبين البدلاء والشباب في مباراة فاركو المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وتقام مباراة الزمالك وفاركو في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.