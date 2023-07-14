تعد الأمراض المزمنة واحدة من أكبر التحديات الصحية في العالم، حيث تؤثر بشكل كبير على صحة الأشخاص من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال وكبار السن.

ومن بين هذه الأمراض المزمنة الشائعة التي تعاني منها فئتي الأطفال وكبار السن، يأتي السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم في مقدمتها، وفقاً لما ذكره موقع "children health" الطبي.

أكد الخبراء أن الجسم البشري يعتمد على نظام صحي متوازن للحفاظ على وظائفه الحيوية، ومن ثم فإن الإصابة بأمراض مزمنة قد تعكر الحالة الصحية وتؤثر على جودة الحياة بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن الأمراض المزمنة تعتبر غير معديّة وغير قابلة للشفاء، إلا أنها يمكن التعامل معها وإدارتها بفعالية إذا تم تشخيصها في وقت مبكر وتلقي العلاج المناسب، ففي السطور التالية يقدم الخبراء قائمة الأمراض المزمنة التي تؤثر على الأطفال.

ما هى الأمراض المزمنة الشائعة التي تؤثر على صحة الأطفال؟

السكري :

يعد السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال وكبار السن، يحدث السكري نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم، وهو يتسبب في تلف الأعضاء والأنسجة بشكل تدريجي.

وقد تظهر أعراض السكري مثل زيادة العطش والجوع والتبول المتكرر، وفي حالة عدم التدخل المبكر، قد يؤدي السكري إلى مضاعفات خطيرة مثل مشاكل في الكلى والقلب والعيون.

أمراض القلب:

تعتبر أمراض القلب من الأمراض المزمنة الشائعة بين الأطفال، حيث تشمل هذه الأمراض انسداد الشرايين والتاجية وأمراض الصمامات وأمراض العضلة القلبية، وقد تسبب أمراض القلب تدهورًا في وظائف القلب وتزيد من احتمالية حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية.

ارتفاع ضغط الدم:

يعد ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية الشائعة بين الأطفال وكبار السن، حيث إنه ارتفاع طويل الأمد في ضغط الدم الذي يؤثر على أوعية الدم والأعضاء المختلفة في الجسم، ويمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم آثار خطيرة مثل مشاكل في الكلى والقلب والدماغ.

كيفية تشخيص هذه الأمراض المزمنة:

تتطلب تشخيص الأمراض المزمنة الشائعة لدى الأطفال وكبار السن عدة إجراءات. من أهمها الفحص الطبي، والذي يشمل الفحص الجسدي للتحقق من الأعراض والعلامات المرتبطة بكل مرض.

التاريخ الطبي: حيث يتم جمع معلومات عن الأعراض والتغيرات الصحية التي يشعر بها المريض، بالإضافة إلى تاريخ أمراضه السابقة وتاريخ العائلة الصحية.

الفحوصات المخبرية: قد تشمل تحاليل الدم والبول لتقييم مستويات السكر والكوليسترول والضغط وغيرها من المؤشرات الحيوية.

الفحوصات التصويرية: قد يتم تنفيذ فحوصات مثل صورة الصدر والأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم حالة القلب والأوعية الدموية.

اختبارات الوظائف: يشمل ذلك اختبارات القلب مثل القياس الكهربائي للقلب واختبارات وظائف الكلى والكبد.