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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهي الخدمات التي تقدمها حملة 100 يوم صحة؟.. طبيب يجيب

جريدة الدستور

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، عن مبادرة 100 يوم صحة، مشيدا بما حققته إذ قدمت الحملة أكثر من 7 ملايين خدمة مجانية للمواطنين خلال 18 يوما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن ما قدمته المبادرة إنجاز كبير، مؤكدا إقبال الكثير  من المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرة سواء الوقائية أو العلاجية.

وأكد "عقبة"، أن المبادرة، تحقق مبدأ حياة كريمة للمواطن والتي تسعى لها الدولة من خلال الاهتمام بصحة المواطن، وهو نوع من تكثيف الخدمات العلاجية التي تقدمها الدولة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف وحدة رعاية صحية أولية، و500 قافلة طبية.

 - دور تثقيفي وتصحيح لمفاهيم سبل الوقاية

وتابع: "هناك فرق التواصل الاجتماعي التي تقوم بدور تثقيفي مهم،  لتصحيح المفاهيم عن سبل الوقاية، محفزا المواطنين على التواصل مع مراكز الرعاية الصحية للاستفادة من خدمات المبادرة".

وأوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أن التوجه لوحدات الرعاية الصحية التي تتبناها المبادة يساعد على الكشف المبكر عن بعض الأمراض والمشكلات الصحية، لافتا إلى سرعة الإجراءات التي توفرها تلك الوحدات للمرضى.

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