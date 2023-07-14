نائب وزير خارجية أمريكا سابقًا: إدارة بايدن تريد تعزيز العلاقات مع الصين

قال جويل روبن، نائب وزير خارجية أمريكا سابقًا، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كان يعرض أهمية المشاركات والعمل الجماعي مع رابطة آسيان، لمواجهة التحديات، وأكد أن أمريكا تربطها مع كافة الأعضاء علاقات دبلوماسية متعددة الأطراف وعلاقات دفاعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن بلينكن تحدث عن روسيا والحاجة إلى حل عادل لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ووضع دورًا كبيرًا على دور رابطة آسيان، وتحدث عن تهديدات كوريا الشمالية، ومخاطر الصين، حيث كان له لقاء مع وزير خارجية الصين، وأكد إن إدارة بايدن تريد تعزيز العلاقات مع الصين، من خلال التأكيد على الطبيعة التنافسية، وليس الصراع المحتدم.