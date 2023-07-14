موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز في الجولة الأخيرة وهي الجولة الـ34 والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى يوم الأحد المقبل ويشهد محرك البحث "جوجل" إقبالاً من قبل جمهور الفارس الأبيض بعد انتهاء مباراة فريقهم مع الأهلي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

ويخوض نادي الزمالك مباراته المقبلة أمام فريق نادي فاركو في ختام مباريات الجولة الـ34 وذلك يوم الأحد المقبل الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري، حيث تنطلق المباراة من استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباربات الزمالك المقبلة في البطولة العربية

الزمالك والاتحاد المنستيري

ويخوض نادي الزمالك أولى مباريات دور المجموعات في البطولة العربية أمام فريق الإتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة الموافق 28 من شهر يوليو الجاري وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الشباب والزمالك

كما يخوض نادي الزمالك مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية أمام فريق نادي الشباب يوم 31 من شهر يوليو الجاري وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتقام المباراة على استاد الملك فهد الرياضي بالطائف.

الزمالك والنصر

كما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي النصر في ختام جولات دور المجموعات بالبطولة العربية يوم الثالث من شهر أغسطس القادم حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري في الموسم الحالي لصالحه ليكون بذلك بطلًا له للمرة الـ43 في تاريخه حيث وصل للنقطة 78 نقطة، كما حل نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقاط 59 نقطة.

مركز فريق ل ف ت خ له عليه نقط 1 الأهلي 30 24 6 0 58 8 78 2 بيراميدز 32 20 7 5 51 22 67 3 الزمالك 33 17 8 8 50 34 59 4 فيوتشر 33 15 13 5 34 22 58

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