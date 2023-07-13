يبحث عشاق الساحرة المستيرة، عن جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مباراة الأهلي والزمالك، حيث حقق المارد الأحمر فوزًا غاليًا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

بهذا الفوز يحتل المارد الأحمر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة، بعد الفوز في 24 مباراة، والتعادل في ستة آخرين.

بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، من الفوز في 17 لقاء والتعادل في 8 والخسارة في 7.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والزمالك

1- الأهلي - 78 نقطة - 30 مباراة.

2- بيراميدز- 67 نقطة - 32 مباراة.

3- الزمالك - 59 نقطة - 33 مباراة.

4- فيوتشر - 58 نقطة - 33 مباراة.

5- المصري - 47 نقطة - 32 مباراة.

6- المقاولون العرب - 44 نقطة - 33 مباراة.

7- الاتحاد السكندري - 43 نقطة - 33 مباراة.

8- إنبي - 42 نقطة - 33 مباراة.

9- فاركو - 41 نقطة - 33 مباراة.

10- سموحة - 39 نقطة - 33 مباراة.

11- سيراميكا كليوباترا - 37 نقطة - 33 مباراة.

12- الإسماعيلي - 37 نقطة - 33 مباراة.

13- البنك الأهلي- 36 نقطة - 33 مباراة.

14- طلائع الجيش - 36 نقطة - 33 مباراة.

15- أسوان - 33 نقطة - 33 مباراة.

16- غزل المحلة - 33 نقطة - 33 مباراة.

17- الداخلية- 32 نقطة - 33 مباراة.

18- حرس الحدود - 21 نقطة - 32 مباراة.