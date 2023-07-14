أعود لصفوف الجماهير.. استقالة عضو مجلس إدارة الزمالك

أعلن أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تقدمه باستقالته من مجلس الإدارة، معبرًا عن حزنه الشديد لما وصل له حال النادي.

وكتب دعبس عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية، أتقدم باستقالتي اليوم من عشقي وبيتي الكبير نادي الزمالك، أعظم نادي في الكون، وأعود مجددا إلى صفوف الجماهير، كل الدعم لنادي الزمالك الفترة الجاية، عاش الزمالك عاش حبه في قلبي".

كان الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم قد تعرض أمس لهزيمة ثقيلة أمام الغريم التقليدي الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري العام، وهي المباراة التي أقيمت علي ملعب ستاد القاهرة في حضور جمهور الناديين.