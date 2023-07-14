"الشحات" على رأس المرشحين للقب لاعب الجولة 31 بالدوري

كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وذكرت الرابطة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن قائمة المرشحين شملت كل من “حسين الشحات، لاعب الأهلي، والنيجيري جابرييل أوروك، لاعب غزل المحلة، وأحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، وحسين فيصل لاعب سموحة”.

وسجل حسين الشحات، هدفين قاد بهما الأهلي، للفوز على الزمالك، في مباراة القمة، التي انتهت لمصلحة القلعة الحمراء، برباعية مقابل هدف.

وصنع جابرييل أوروك، هدفًا لفريقه غزل المحلة، في شباك المصري، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.

وسجل أحمد سمير، هدفًا قاد به طلائع الجيش، للفوز على الإسماعيلي، بهدف نظيف.

وأحرز حسين فيصل، هدفًا وصنع آخر، في مباراة فريقه سموحة، أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية، عن هوية الفائز بلقب رجل الجولة الحادية والثلاثين للدوري، من خلال تصويت الجماهير عبر الحسابات الرسمية للرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي.