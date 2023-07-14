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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية العلامية بالبحيرة

القافة
القافة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية العلامية بمشاركة أساتذة متخصصين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصري.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الكشف المجاني على 350 حالة بمختلف التخصصات مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان من خلال أساتذة كلية الصيدلة، بجانب تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية "كشف، تجريع، وصرف أدوية"، لعدد  300 رأس ماشية ورش 100 من الأبقار مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

كما تم توفير مبادرة حملة "100 يوم صحة" بالقافلة، وتقديم خدمات 5 مبادرات هي: "دعم صحة المرأة المصرية - فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين".

من ناحية أخرى، شهدت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تنفيذ قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بقرية الطود، حيث تم الكشف على 455 شخصًا.

100 يوم صحة التطعيمات الإيجابى البح استمرار القوافل الشاملة الرئاسية حياة كريمة الدكتور هانى جميعة

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