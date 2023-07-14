الأنبا باسيليوس يتفقد الندوة التكوينية لخدام الأرش بسمالوط

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة الندوة التكوينية لخدام الأرش بسمالوط، وألقى كلمة تشجيعية لهم عن (الخدمة مسيرة تكوين وحياة) .

ومن جهته ألقى الأب عماد اللعازري مدير الدروس بمعهد التربية الدينية بالسكاكيني محاضرة اللقاء بعنوان “مرض قايين"، واختتم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.

جدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في اطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة التكوينية في البيوت الخدمية بالإيبارشية .

وكان صاحب النيافة الأنبا باسيليوس، قد ترأس صباح الأحد الماضي، قداس سيامة الشمامسة الجدد وذلك بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس كان في استقباله الأب توماس رياض والأب شربل وديع أيوب راعيا الكنيسة و شمامسة وشعب الكنيسة وعزبة مهني المبارك وألقى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس العظة بعنوان ( ملكوت الله).

وبعد العظة منح صاحب النيافة الأنبا باسيليوس درجتى إبصالتيس و ألأناغنسطس بسيامة شمامسة جدد بالكنيسة وفي نهاية القداس تم توزيع شهادات الشموسية للشمامسة المرتسمين .