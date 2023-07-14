ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأكبر في مصر.. أسوان تتابع العمل بمزرعة الوادي للدواجن

المزرعة
المزرعة

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة أمانى بدر، مدير مديرية الزراعة، بالزيارة الميدانية لمشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى للوقوف على حجم الإنجازات التى حققها هذا المشروع الحيوى، والعمل على تعزيز أوجه التعاون بين المديرية ومسئولى المشروع بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى. 

جاء ذلك بهدف الاستغلال الأمثل لتحقيق الاستفادة الكاملة من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة، ولاسيما ما يتعلق بدعم الثروة الداجنة. 

وأكد محافظ أسوان العمل بكل جهد لإحداث التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصة فى ظل تنفيذ هذه المزرعة التى تعد الأكبر فى مصر بمنطقة توشكى فى ظل ما تتمتع بها المنطقة بمناخ صحى وصافى والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض على مساحة 1720 فدان. 

وأوضحت المهندسة أمانى بدر، وكيل وزارة الزارعة، أنه تم زيارة مشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى بمرافقة وفد من مديريتى الزراعة والطب البيطري، وفي حضور المهندس محمد أنور مدير فرع شركة الوادى بأسوان. 

ولفتت إلى أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع مسئولى المشروع لدعم المحافظة بالدواجن والبيض ليتم دعم المجمعات الإستهلاكية به بالتعاون مع مديرية التموين، وتوفير هذه السلع الحيوية للمواطنين بأسعار مخفضة. 

فيما أشار المهندس محمد أنور ‘إلى أن مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى تضم حالياً 4 مواقع للجدود فقط  من إجمالى 8 مواقع مستهدفة مواقع، وجارى الإنتهاء من الموقع الخامس والسادس وكل موقع يوجد به 36000 فرخه لإنتاج بيض مخصب. 

وأوضح أن يتم إرسال البيض إلى معاملنا فى القاهرة لإنتاج الأمهات ويتم توزيع الكتاكيت لمزارعنا وبيع الباقى للشركات الأخرى، وهناك مساحة أخرى فى توشكى 3620 فدان لإقامة 16موقع الأمهات ومعمل تفريغ ومصنع علف وقريباً سنبدأ العمل فيه. 

أسعار مخفضة الثروة الداجنة الزيارة الميدانية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المجمعات الاستهلاكية توشكى مزرعة الوادى للدواجن البيض

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

الأهلى ينهى اتفاقه مع ميتلاند الدنماركى لضم إمام عاشور لمدة 5 مواسم رسميًا

«اللي شبكنا يخلصنا».. ألحان المصريين تغزو مركب محمد الخامس مرتين (فيديو)

بعد مكالمة وكيله.. الأهلى يصدم كولر بشأن صفقة نجم بيراميدز

«معاه خزنتان».. ضبط رجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

"القاهرة الإخبارية": قصف للجيش السوداني على مزارع الحلفايا شمال الخرطوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟