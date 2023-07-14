المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع درجات حرارة أعلى من المعتاد في البحر المتوسط

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حدوث درجات حرارة أعلى من المعتاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل وذلك مع درجات حرارة أسبوعية تصل إلى 5 درجات مئوية فوق المتوسط طويل الأجل.

وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم الجمعة، في جنيف وفقًا لمركز المناخ الإقليمي لأوروبا التابع لها إلى أن الحرارة الشديدة قد تجتاح أجزاء كبيرة من نصف الكرة الشمالي، بينما يتسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مدمرة وخسائر في الأرواح في عدة مناطق أخرى، ولفتت الى أن شهر يونيو شهد أعلى متوسط درجات حرارة عالمية على الإطلاق واستمر حتى الجزء الأول من يوليو وذلك وفقًا للبيانات الأولية.

وحذرت المنظمة من أن الطقس المتطرف الذي يتكرر حدوثه بشكل متزايد له تأثير كبير على صحة الإنسان والنظم البيئية والاقتصادات والزراعة وإمدادات الطاقة والمياه.

وقال يترى تالاس، السكرتير العام للمنظمة، إن هذا يؤكد الحاجة المتزايدة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بأسرع ما يمكن وبعمق قدر الإمكان.

ألفارو سيلفا المسؤول بقسم الخدمات المناخية بالمنظمة، قال في مؤتمرٍ صحفي في جنيف اليوم الجمعة، إن بعض الأماكن يمكن أن تعاني من ظروف حارة وجافة شديدة ومستمرة، بينما تؤدي الحرارة الزائدة في أماكن أخرى إلى زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة وانزلاقات أرضية، ولفت إلى أن تواتر وشدة الظواهر الحارة، قد ازدادت في العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة في مناطق مثل أوروبا آسيا.

وحذّر من أن حوالي نصف سكان أوروبا، قد يواجهون مخاطر عالية من الإجهاد الحراري في الصيف وذلك بحلول عام 2050.