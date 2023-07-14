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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ21 بأسيوط

حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى تنفيذ إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزيّ أبوتيج وأسيوط خلال حملات اليوم الواحد.

يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الحملات اليومية لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمركز أبوتيج بمساحة 8400 متر، بمشاركة محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، كما تم إزالة 12 حالة تعدٍ بقرى مركز أسيوط تمثلت في 6 حالات مبانٍ بمساحة 3710 أمتار، و6 حالات أرض زراعية بمساحة 110 أفدنة لأراضي تابعة لهيئة التعمير، بمشاركة حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوّابه وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، تحت إشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

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12 حالة تعدى أراضي املاك الدولة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة 16 حالة تعدي الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بقري ومراكز المحافظة تعديات على الأراضي الزراعية حملات اليوم الواحد

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