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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| بدلة لطيفة بـ200 ألف دولار.. وحقيقة إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

وصلت لـ200 ألف دولار.. مزاد بدلة لطيفة يشعل مواقع التواصل

معكم منى الشاذلي

أطلق جمهور لطيفة هاشتاج عبر "تويتر" يطالبون بتنظيم مزاد لشراء البدلة التي ارتدتها لطيفة في الكليب آنذاك، وأعادت ارتداءها مع منى الشاذلي، ويحمل الهاشتاج عنوان #مزاد_بدلة_لطيفة.

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النصر يخطط لضم موسى ديابى من باير ليفركوزين

موسى ديابي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن أن إدارة نادي النصر السعودي، تخطط لضم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق باير ليفركوزين الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

مرتضي منصور

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه بحكم نهائي منذ أيام قليلة، عبر الإذاعة الداخلية للنادي، أن ما حدث في لقاء القمة الذي أقيم منذ ساعات قليلة بين فريقي الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة.

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حقيقة إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد

البطاقات التموينية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كل البطاقات التموينية واستبدالها بـ"الكارت الموحد" بدءا من أول أغسطس المقبل.

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أحمد حسن: أجواء مهرجان العلمين رائعة.. والمكان مجهز لاستقبال الجميع

أحمد حسن

قال أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، إن أجواء مهرجان العلمين رائعة للغاية، مشيرًا إلى أنه يزور العلمين الجديدة لأول مرة بعد التغيير الذي حدث في السنوات الماضية.

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محمد هنيدى يرد على اتهام بعض "إفيهات" أفلامه القديمة بالتنمر

محمد هنيدي

رد النجم محمد هنيدي على اتهام بعض "إفيهات"  أفلامه القديمة بالتنمر، قائلًا: "إنه لم يوجد تنمر نهائي، حيث إنه عندما كانت تقال لم يكن هناك نية للتنمر، ولا كنا نتحدث عن موضوع التنمر". 

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