لو فاتك التريند| بدلة لطيفة بـ200 ألف دولار.. وحقيقة إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد

تصدر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

وصلت لـ200 ألف دولار.. مزاد بدلة لطيفة يشعل مواقع التواصل

أطلق جمهور لطيفة هاشتاج عبر "تويتر" يطالبون بتنظيم مزاد لشراء البدلة التي ارتدتها لطيفة في الكليب آنذاك، وأعادت ارتداءها مع منى الشاذلي، ويحمل الهاشتاج عنوان #مزاد_بدلة_لطيفة.

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النصر يخطط لضم موسى ديابى من باير ليفركوزين

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن أن إدارة نادي النصر السعودي، تخطط لضم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق باير ليفركوزين الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه بحكم نهائي منذ أيام قليلة، عبر الإذاعة الداخلية للنادي، أن ما حدث في لقاء القمة الذي أقيم منذ ساعات قليلة بين فريقي الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة.

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حقيقة إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كل البطاقات التموينية واستبدالها بـ"الكارت الموحد" بدءا من أول أغسطس المقبل.

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أحمد حسن: أجواء مهرجان العلمين رائعة.. والمكان مجهز لاستقبال الجميع

قال أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، إن أجواء مهرجان العلمين رائعة للغاية، مشيرًا إلى أنه يزور العلمين الجديدة لأول مرة بعد التغيير الذي حدث في السنوات الماضية.

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محمد هنيدى يرد على اتهام بعض "إفيهات" أفلامه القديمة بالتنمر

رد النجم محمد هنيدي على اتهام بعض "إفيهات" أفلامه القديمة بالتنمر، قائلًا: "إنه لم يوجد تنمر نهائي، حيث إنه عندما كانت تقال لم يكن هناك نية للتنمر، ولا كنا نتحدث عن موضوع التنمر".

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