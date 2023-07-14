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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر يخطط لضم موسى ديابي من باير ليفركوزين

موسى ديابي
موسى ديابي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن إدارة نادي النصر السعودي، تخطط لضم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق باير ليفركوزين الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع (فوت ميركاتو) الفرنسي، أن النصر يستعد لضم تقديم عرض يتراوح ما بين 35 إلى 40 مليون يورو للحصول على خدمات النجم الدولي الفرنسي.

ويمتد عقد موسى ديابي، مع ليفركوزين حتي صيف عام 2025، إلا أن اللاعب الفرنسي قد يغادر ناديه الألماني، في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وأشار الموقع، إلى أن هذا العرض قد لا يكون كافيًا لاقناع النادي الألماني، واللاعب، حيث يرغب في الأخير في التطور والانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل الحفاظ على مكانه ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي، التي قد تشارك في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.

ومن جانبه، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي، يستعد لتقديم عرض جديد خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل التعاقد مع ديابي.

وأوضح رومانو، أن أستون فيلا، كان تقدم بعرض قدره 35 مليون يورو بجانب بعض المبالغ الإضافية، إلا أن العرض تم رفضه من جانب بايرن ليفركوزين.

وأكدت تقارير إعلامية، أن النادي الألماني يرغب في الحصول على 50 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات ديابي.

وكان موسى ديابي، قد انضم لباير ليفركوزين، صيف عام 2019، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت 15 مليون يورو.

نادي النصر السعودي موسى ديابي باير ليفركوزين النصر النصر السعودي استون فيلا

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