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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد حسن: أجواء مهرجان العلمين رائعة.. والمكان مجهز لاستقبال الجميع

أحمد حسن
أحمد حسن

قال أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، إن أجواء مهرجان العلمين رائعة للغاية، مشيرًا إلى أنه يزور العلمين الجديدة لأول مرة بعد التغيير الذي حدث في السنوات الماضية، مؤكدًا أن المدينة رائعة وتشهد زيارة عدد كبير من الزائرين الأجانب.

 - مدينة العلمين الجديدة تم تدشينها فى وقت قياسى

وأضاف "حسن"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مدينة العلمين الجديدة تم تدشينها في وقت قياسي، والمكان مجهز تمامًا لاستقبال كل الناس، في الماضي كان الساحل أغلب زواره من المصريين، لكن في هذا العام زاد إقبال السياح من خارج مصر ما بين العرب والأجانب.

وتابع: "جو مصر رائع وبنيتها التحتية مميزة في مختلف المدن ما بين العلمين والساحل الشمالي والإسكندرية وغيرها من المدن السياحية". 

- بطولة الجيل الذهبى ضمن فعاليات المهرجان

وعن بطولة الجيل الذهبي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، قال: "البطولة عبارة عن 4 فرق، هدفها إن الناس تيجي وتشوف الإنجازات اللي حصلت والشكل الحلو، هدفنا المنافسة الشريفة".

واستكمل: "الفريقان سيلعبان سويًا، والرابحان سيلعبان في النهائي، والخاسران سيلعبان معًا، وفريقي يضم عددًا من اللاعبين المميزين، والبطولة ستقام في وجود جمهور، والتذاكر بأسعار رمزية".

احمد حسن مهرجان العلمين مهرجان العلمين الترفيهي بطولة الجيل الذهبي مدينة العلمين الجديدة برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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