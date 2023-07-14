وصلت لـ200 ألف دولار.. مزاد بدلة لطيفة يشعل مواقع التواصل

بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقة الفنانة لطيفة مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة قناة "cbc"، وظهور لطيفة بنفس الزي الذي ارتدته منذ 30 عامًا في فيديو كليب "بحب في غرامك"- أطلق جمهور لطيفة هاشتاج عبر "تويتر" يطالبون بتنظيم مزاد لشراء البدلة التي ارتدتها لطيفة في الكليب آنذاك، وأعادت ارتداءها مع منى الشاذلي، ويحمل الهاشتاج عنوان #مزاد_بدلة_لطيفة.

وتفاعلت لطيفة مع الفكرة، ونشرت المزاد عبر صفحتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ودونت "طب اهو"، ليشارك جمهورها بكثافة، إذ قررت أن تتبرع بالمبلغ للأعمال الإنسانية ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، إذ كتبت عبر صفحتها على "تويتر": تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفة بكره يوصل لكام؟، "‎طب اهو"، الليلة وصل 200000 يا رب بكرة يكبر ونقدر نساعد به الجمعية الخيرية اللي في بالي.

ويصل سعر البدلة حتى الآن في المزاد إلى 200 ألف دولار، بعد أن بدأ بمبلغ 5 آلاف دولار، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطعا من الحلقة تقول خلاله لطيفة جملة "طب أهو" وهي تقوم بخلع جاكيت البدلة، بعد أن قال البعض إن البدلة ليست هي نفس البدلة التي ظهرت بها في الكليب منذ 30 عامًا، لأنها لم تكن مرتدية الجاكيت، مما جعلها تخلع الجاكيت على الهواء.

ونشرت لطيفة مؤخرا صورة جديدة من كواليس تصوير أحدث كليباتها، والذي تستعد لطرحه خلال أيام قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وأشاد بها الكثيرون.

وتستعد لطيفة لطرح ألبومها الجديد "لطيفة 2023"، كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 أغسطس بمهرجان قرطاج.