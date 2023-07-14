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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول  من منصبه بحكم نهائي منذ أيام قليلة، عبر الإذاعة الداخلية للنادي، أن ما حدث في لقاء القمة  الذي أقيم منذ ساعات قليلة بين فريقي الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة،  والذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة ١/٤، قد شهد أحداث غريبة، أهمها على حد وصفه كرة زيزو التي ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، بجانب الأهداف السهلة التي دخلت مرمى الزمالك، واصفاً ذلك بأنه بسبب السحر الأسود الذي يفعله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأضاف “منصور”، عبر الإذاعة الداخلية، أنه لن يصمت عما يفعله مسئولي الفريق الأحمر، وسيكون له موقف حاسم من هذه التصرفات المشينة على حد وصفه، كما أشاد بمستوى لاعب الفريق أحمد السيد زيزو،

 وكانت المباراة قد شهدت تقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء خلال مجريات الشوط الأول، بينما نجح الزمالك في  الشوط الثاني بتقليص الفارق عن طريق ركلة جزاء أحرزها مهاجم الفريق أحمد السيد زيزو، قبل ان ينجح مهاجم الأهلي محمد شريف في تسجيل الرابع قبل نهاية المباراة.

قليل مرتضي الزمالك الاهلى زيزو السحر الأسود

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