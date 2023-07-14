برلماني: تنفيذ رؤية مصر أمام قمة دول جوار السودان خارطة طريق لإنهاء الأزمة

وصف النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة بالتاريخية خاصة أنها وضعت خارطة طريق لحل الأزمة السودانية من خلال احترام سيادة السودان والتأكيد على عدم تدخل أي أطراف خارجية بالأزمة.

وأكد شمس الدين، في بيان له أصدره اليوم، أن هذه القمة أكدت حرص مصر الكبير على استقرار السودان ودول الجوار وازدهار شعوبها، وهذا نابع من رؤيتها على مر التاريخ في الحفاظ على السلم والأمن، مشيراً إلى أن مصر سخرت كل إمكانياتها لدعم الأشقاء في السودان منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة.

وناشد النائب جميع الأطراف والقوى السياسية بالسودان الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر وقمة دول جوار السودان لإيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية من خلال مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مشيداً برؤية مصر التى تتضمن أيضا مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.

وأكد النائب السيد شمس الدين الأهمية الكبيرة لرؤية مصر والتى شملت إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبين طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن القمة لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل لحل شامل للأزمة السودانية على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة، مشيراً إلى أن الرأى العام السودانى والعربى والعالمى كان على وعى وادراك كاملين بأن مصر منذ اندلاع الصراع بالسودان وهي حريصة كل الحرص أن تحل هذه القضية من خلال الأشقاء السودانيين أنفسهم وعدم تدخل أي قوة خارجية.