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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسجل خطر وراء سرقة مجوهرات سيدة بعين شمس

مجوهرات
مجوهرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص– له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة(مشغولات ذهبية) من داخل مسكن (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بقيامه ببيع بعض المشغولات الذهبية لعميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالي.

 وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة أسلوب المفتاح المصطنع المشغولات الذهبية المفتاح المصطنع تمكنت الأجهزة الأمنية سرقة مشغولات ذهبية سرقة مجوهرات قسم شرطة عين شمس مقابل مبلغ مالي مشغولات ذهبية مسجل خطر

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