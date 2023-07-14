مسجل خطر وراء سرقة مجوهرات سيدة بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص– له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة(مشغولات ذهبية) من داخل مسكن (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بقيامه ببيع بعض المشغولات الذهبية لعميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالي.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.