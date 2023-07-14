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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل سقوط لص أجنبى فى فخ المباحث بمدينة نصر

قبض
قبض

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامه بسرقة (2 كاميرا –3 آلات موسيقية) من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب انصراف العاملين بالشركة وغلقها، عاد ليلًا وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته، واستولى على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية النيابة العامة بمدينة نصر تمكنت الأجهزة الأمنية جنسية إحدى الدول شرطة مدينة نصر ثالث قسم شرطة مدينة نصر أو قسم شرطة مدينة نصر ثالث مدينة نصر ثالث

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