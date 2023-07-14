تفاصيل سقوط لص أجنبى فى فخ المباحث بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامه بسرقة (2 كاميرا –3 آلات موسيقية) من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب انصراف العاملين بالشركة وغلقها، عاد ليلًا وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته، واستولى على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.