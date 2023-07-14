القبض على شخصين روّجا شهادات دراسية "مزورة"

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لأكاديميات "غير مرخصة" وجامعات ومعاهد مصرية، وترويجها عبر موقع "فيسبوك"، والزعم بتوفيرها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وهما (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة- طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ)، وبحوزتهما (كمية من الشهادات والاستمارات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، منسوبة لعدة جهات "مزورة"- 2 أكلاشيه- صور مستندات خاصة ببعض المجنى عليهم- جهاز حاسب آلي، و4 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.