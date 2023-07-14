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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السبت.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى أسيوط

من الحدث
من الحدث

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، غدا السبت الموافق 15 يوليو الجاري وحتى تحقيق المستهدف، على مستوى مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ أسيوط أهمية التنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية لتوفير التسهيلات وأوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة لتوفير الرعاية البيطرية ووقاية الثروة الحيوانية من الأمراض وتنميتها وزيادة إنتاجيتها مؤكدًا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، أمام تنفيذ مثل تلك الحملات والفعاليات التي تقدم خدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة والتي من بينها الطب البيطري وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية، جاء ذلك خلال لقائه الدكتور صلاح علي مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط.

- استهداف تحصين 112 ألف رأس أبقار وجاموس و47 ألف رأس أغنام

وناشد محافظ أسيوط المربين الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات والاستجابة والتعاون مع الفرق البيطرية المنفذة للحملة التي تهدف إلى تحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، لافتاً إلى استهداف تحصين 112 ألف رأس أبقار وجاموس، و47 ألف رأس أغنام وماعز ليكون إجمالي العدد 159 ألف رأس بالتحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة وتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، إلى أنه تم تشكيل لجان متنقلة من أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بالإدارات البيطرية في كل مراكز المحافظة والمرور والتحرك من بيت لبيت وعلى جميع حظائر الماشية بكل أنحاء القرى، فضلاً عن محطات مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ومحطة جامعة أسيوط والأزهر ورصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية ومكافحتها طبقاً للخطة الموضوعة على أن تستمر الحملة حتى الوصول إلى المستهدف لضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين.

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