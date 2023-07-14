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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية: أكثر من 383 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة عقب أداء المناسك

الحجاج
الحجاج

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج، حتى أمس الخميس، 383 ألفا و275 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وذكرت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة- في إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن إجمالي عدد القادمين للمدينة المنورة ليوم أمس بلغ 22383 حاجا.

وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 227989 حاجا، غادر منهم 19687 حاجا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 114 رحلة، وغادر 3802 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 62 رحلة، فيما غادر 49 حاجا من مركز حجاج البر عبر 1 رحلة، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 155252 حاجا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 51%؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام أمس الخميس 2177 حاجا.

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