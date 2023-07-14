الأنبا مرقس وليم يتفقد مؤتمر الأطفال في كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى

أجرى الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، زيارة إلى كنيسة السيدة العذراء بالمنشأة الكبرى، تفقد خلالها مؤتمر الأطفال الذى تنظمه خدمة التربية الدينية تحت عنوان " الرسالة والشهادة فى حياة القديسين بطرس وبولس ".

كان فى استقبال المطران الأب اثناسيوس عزيز، راعي الكنيسة ووكيل عام المطرانية والاخوات راهبات المحبة وعدد من خدام مدارس الاحد بالرعية.

و خلال الزيارة تحدث الأنبا مرقس إلى المخدومين عن أهمية ارتباطهم بالكنيسة ومواظبتهم على ممارسة الأسرار المقدسة حتى يكون الرب حاضر فى حياتهم بقوة ومستمرا طاقاتهم لخير الكنيسة والمجتمع .

اثنى كذلك الأب المطران على الجهد المبذول من خدام النشاط والأخوات الراهبات بإشراف الأب الراعي فى إعداد وتنظيم المؤتمر التكويني، مشجعا الجميع على مواصلة العطاء فى رسالة التعليم المسيحي لخير أبناء الكنيسة، واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية.