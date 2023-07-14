ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهند تدرس حظر تصدير معظم أنواع الأرز

الأرز
الأرز

تدرس الهند، وهي من أكبر الدول المُصدّرة للأرز في العالم، حظر تصدير معظم أنواع الأرز، في خطوة قد تؤدي إلى رفع أسعار الأرز العالمية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي، عودة ظاهرة الطقس المضطرب المخيفة، المعروفة باسم "ظاهرة النينو"، والتي تحدث بشكل طبيعي كل بضع سنوات، حيث من المرجح أن تؤدي إلى تزايد موجات الحرارة والجفاف والفيضانات.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، الخميس، بأن الحكومة الهندية تناقش حاليًّا خطة لحظر تصدير جميع أنواع الأرز غير البسمتي، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن السلطات تريد تجنب مخاطر حدوث مزيد من التضخم قبيل إجراء الانتخابات.

ومن المتوقع أن يؤثر حظر التصدير على نحو 80 بالمئة من صادرات الأرز الهندية.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى خفض أسعار الأرز في الهند، إلا أنها تخاطر بارتفاع الأسعار العالمية بقدر أكبر.

ويعد الأرز غذاءً أساسيًّا لنحو نصف سكان العالم، حيث تستهلك آسيا نحو 90 بالمئة من الإمدادات العالمية.

الأكثر قراءة

بهدف القمة.. زيزو يحرم الأهلى من رقم تاريخى

فريق طبى ينجح فى استئصال ورم بالكلى لطفلة بالمستشفى التعليمى العالمى

قتل مسن بمفك.. عاطل يفشل فى سرقة شقة بالأزبكية

محمد هنيدى يوضح سر ابتعاد أسرته وزوجته عن الظهور الإعلامى

المرور يعيد الحركة أعلى كوبرى الجلاء لطبيعتها عقب انقلاب سيارة نقل

مكاسب قمة جوار السودان.. حفظ السيادة ووقف التدخلات الخارجية وتحمل العالم مسئولية النازحين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى