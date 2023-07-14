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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسي: "دول الجوار" أكدت رفضها التام لأي تدخل في شؤون السودان

السودان
السودان

قال مبارك أردول، كاتب ومحلل سياسي سوداني، إن بيان قمة دول الجوار تضمن ضرورة احترام سيادة السودان وعدم التدخل بشؤونها على الإطلاق، حيث يمتلك الشعب السوداني القدرة الكافية التي تمكنه من تخطي هذه الأزمة سريعاً، لذا أكدت القمة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل خارجي يذكر في الحرب السودانية الوطنية الحالية.

قمة دول الجوار 

أضاف أردول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا المساء” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن قمة دول الجوار يعلمون أن وضع السودان الآن مشجع للتدخلات الخارجية، حيث يكون الاهتمام الأكبر أثناء الحروب الداخلية منصبّ على هذه الأحداث دون التأكيد على المناطق الوطنية الحدودية، وبالتالي حرص أعضاء القمة على رفض أي تدخل خارجي.

حلول الأزمة السودانية

وتابع أن الشعب السوداني بحاجة مُلحّة إلى وقف إطلاق النيران، وهذا الوقف لن يتم إلا من خلال وضع الحلول المنطقية والواقعية للحرب، خاصة أن قوات الدعم السريع مازالت مستمرة، حتى الآن، في ارتكاب الجرائم، لذا الحلول المنطقية والواقعية للحرب يجب أن تتسم بالسرعة.

مبارك أردول محلل سياسي القاهرة الإخبارية هذا المساء

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