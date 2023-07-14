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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة 14-7-2023

أدعية الفجر
أدعية الفجر

ترديد دعاء وأذكار الصباح من أهم العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم، وحسب ما جاء في السنة البنوية فالدعاء من أقرب العبادات إلى الله،  ووردت كثير من صيغ دعاء الصباح في القرآن الكريم والسنة النبوية تعرضهم “الدستور” في التقرير التالي. 

دعاء الصباح اليوم الجمعة 

دعاء الصباح .. اللهم مع صباح هذه الجمعة المباركة، سهِّل لنا ولأحبّتنا أيامنا المقبلة، وابعث لنا فيه كلّ خير، وأبعد عنّا ما يؤذينا واحفظنا ومن نحبّ من كل مكروه.

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اللهم يا رازق السائلين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إنا نسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لكَ الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

 

من دعاء الصباح .. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

 

 

أدعية الصباح

 

﻿اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

 

اللهم إنّا نسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الذي لا يرُجى إلّا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المُجير فلا تُضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، اللهم ارحمنا برحمتك.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

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